Wenige Wochen nach dem Ende ihrer Tennis-Karriere hat sich Australian-Open-Siegerin Ashleigh Barty für ein Show-Golfturnier in den USA angemeldet.

Die 25 Jahre alte Australierin will am 30. Juni und 1. Juli bei einer Veranstaltung in New Jersey antreten, bei der auch Fußball-Startrainer Pep Guardiola dabei sein soll.