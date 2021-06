Topfavorit Rafael Nadal hat bei den French Open der Tennisprofis an seinem 35. Geburtstag die dritte Runde erreicht.

Der Spanier gewann am späten Donnerstagabend in Paris gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 6:0, 7:5, 6:2 und nimmt damit weiter Kurs auf seinen 14. Titel beim Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt.