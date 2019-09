New York

Bencic nutzte nach 87 Minuten ihren ersten Matchball.

Durch ihr Achtelfinal-Aus verliert Osaka auch Platz eins in der Tennis-Weltrangliste. Nach den US Open wird am 9. September wieder die Australierin Ashleigh Barty die Spitze der Rangliste übernehmen. Barty war zwar ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden, hatte in New York aber weniger Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen als Osaka. Die Japanerin hatte im vergangenen Jahr in einem denkwürdigen Endspiel gegen die Amerikanerin Serena Williams gewonnen.

