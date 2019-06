Paris

Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Djokovic auf den Österreicher Dominic Thiem. Das andere Halbfinale bestreiten der elfmalige Paris-Sieger Rafael Nadal aus Spanien und der Schweizer Roger Federer. Im Vorjahr war Zverev in Roland Garros in der Runde der besten acht am späteren Finalisten Thiem gescheitert.

dpa