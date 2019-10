Angelique Kerber wird im kommenden Jahr beim neuen Tennis-Turnier in Berlin an den Start gehen. Die deutsche Nummer eins gab ihre Zusage für die Rasen-Veranstaltung in der Hauptstadt vom 15. bis 21. Juni 2020.

"Ich kann es kaum erwarten, nach Berlin zurückzukehren und im legendären Steffi-Graf-Stadion aufzuschlagen", wurde Kerber am Freitag in einer Mitteilung des Veranstalters zitiert.