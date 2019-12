Stuttgart

Sie habe ihre Vorbereitung auf die neue Saison aufgrund der Blessur unterbrechen müssen.

Bei ihrem letzten Turnier der vergangenen Saison Mitte Oktober in Luxemburg hatte die Weltranglisten-78. wegen Knieproblemen aufgegeben. Zuletzt hatte Petkovic zweimal die ZDF-"Sportreportage" moderiert und damit auch ihre Pläne für die Zeit nach der Karriere vorangetrieben. Die Australian Open beginnen am 20. Januar in Melbourne.

dpa