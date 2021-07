Petkovic folgt Niemeier in Hamburg ins Viertelfinale

Hamburg

Am Freitag steht die Darmstädterin erneut auf dem Platz. Dann geht es gegen Ysaline Bonaventure aus Belgien.

In der Runde der letzten Acht steht auch Jule Niemeier. In einem deutschen Duell setzte sich die 21 Jahre alte Wildcard-Inhaberin aus Dortmund am Donnerstag mit 6:2, 6:7 (5:7) 6:3 gegen Lokalmatadorin Tamara Korpatsch (26) durch. Am Vortag hatte die talentierte deutsche Aufsteigerin am Rothenbaum die Französin Caroline Garcia besiegt, die vor vier Jahren schon mal die Nummer vier im WTA-Ranking war.

Am Freitag trifft die aufstrebende Westfälin auf Tamara Zidansek aus Slowenien. Die an Nummer drei gesetzte French-Open-Halbfinalistin setzte sich bei ihrem ersten Auftritt auf dem Hamburger Center Court gegen die Tschechin Kristyna Pliskova 6:3, 3:6, 6:3 durch. Eine Runde weiter ist auch Danielle Collins (USA), die nach 1:57 Stunden am Ende sicher 1:6, 6:2, 6:3 gegen die Slowakin Kristina Kucova siegte.

Kucova hatte am Mittwoch Mona Barthel aus Neumünster aus dem Turnier geworfen. Danielle Collins (WTA 48) nächste Gegnerin beim ersten Damenturnier am Rothenbaum seit 19 Jahren die Rumänin Elena-Gabriela Ruse, die Anna Zaja aus Siegmaringen beim 6:2, 6:2 keine Chance ließ.

