Berlin

Die Kielerin trifft nun auf Viktoria Azarenka aus Belarus.

Kerber ließ auf ihrem Lieblingsbelag von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie diese Partie gewinnen wird. Ihrer Kontrahentin war die 33-Jährige in allen Belangen überlegen. Nach genau einer Stunde hatte sie ihre Aufgabe erledigt.

Ihre nächste Gegnerin Azarenka hatte sich zuvor gegen Andrea Petkovic 6:4, 7:6 (7:2) durchgesetzt. Die Darmstädterin war schon am Montag in der ersten Runde des Doppels an der Seite der ehemaligen Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:210615-99-04305/3

dpa