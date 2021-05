Rom

Bereits beim Sandplatz-Event in Madrid war Petkovic nach einer Niederlage im deutschen Duell mit Laura Siegemund in der Qualifikation ausgeschieden.

Bislang steht in Rom in Angelique Kerber nur eine deutsche Spielerin im Hauptfeld. Laura Siegemund trat noch in der Qualifikation an. Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty aus Australien.

