Petkovic über US-Open-Absage: Kopf war am Ende dagegen

New York

Am Ende habe die "Kombination aus Risiko, Corona, Langstreckenflug und dem Knie" den Ausschlag gegeben, verriet die ehemalige Top-Ten-Spielerin, die sich Anfang des Jahres einer Knie-Operation unterzogen hatte.

"Wovor ich die meiste Angst hatte, war, dass ich dort aus welchen Gründen auch immer positiv getestet würde und in Quarantäne müsste, die stecken die Spieler im Fall der Fälle in räumliche Quarantäne für vierzehn Tage. Dann wäre ich nicht rechtzeitig nach Europa für die Sandplatzturniere gekommen, die ja mein Steckenpferd sind, vor allem die French Open, die ich unbedingt spielen will", sagte Petkovic. "Außerdem heiratet meine Schwester Mitte September, und da wollte ich auch nicht unbedingt in New York in Quarantäne sitzen."

Anzeige

Die Hessin räumte jedoch ein, dass es eine "fity-fity"-Entscheidung gewesen sei. Als immer mehr Spielerinnen für das Grand-Slam-Turnier abgesagt hätten, "dachte ich: Hey, vielleicht hast du eine Chance, richtig weit zu kommen. Meine Emotionen wollten unbedingt spielen und die Chance nutzen. Aber der Kopf war am Ende dagegen. Es war ein knapper Sieg. Es ging um vielleicht 0,5 Prozent", sagte Petkovic.

Weitere LVZ+ Artikel

© dpa-infocom, dpa:200830-99-360457/2

dpa