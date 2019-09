New York

Die sportliche "S by Serena" Kollektion solle für Frauen sein, die "Angst in Mut und Zweifel in Selbstvertrauen verwandeln", hieß es bei der Vorstellung der Mode. Nach den Models zeigte sich Williams selbst auf dem Laufsteg, mit Tochter Alexis auf dem Arm. In der ersten Reihe saßen unter anderem TV-Sternchen Kim Kardashian und "Vogue"-Chefin Anna Wintour. Williams hat in ihrer Tennis-Karriere bislang 23 Grand Slam-Titel gewonnen.

