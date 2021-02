Siegemund siegt - Aus für Petkovic und Koepfer

Melbourne

Gegnerin ist dort die Australierin Destanee Aiava. Insgesamt finden in dieser Woche in Melbourne sechs Veranstaltungen statt, bevor am kommenden Montag die wegen der Corona-Pandemie um drei Wochen verschobenen Australian Open beginnen.

Andrea Petkovic verlor dagegen in der zweiten Runde der Gippsland Trophy mit 1:6, 4:6 gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina aus der Ukraine. Das Aus kam auch für Dominik Koepfer in der ersten Runde seines ATP-Turniers. Der einstige US-Open-Achtelfinalist verlor bei den Great Ocean Road Open 7:5, 4:6, 1:6 gegen den Australier Christopher O'Connell.

Für die deutschen Top-Profis um Alexander Zverev beginnt an diesem Mittwoch mit dem Spiel gegen Titelverteidiger Serbien der ATP Cup in Melbourne.

