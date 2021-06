Spanierin Suarez Navarro verpasst Überraschung nur knapp

Paris

Am Ende setzte sich Stephens mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:4 durch, obwohl Suarez Navarro im zweiten Satz bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen hatte.

Die Spanierin hatte im September des vergangenen Jahres öffentlich gemacht, dass sie an Lymphdrüsenkrebs erkrankt sei. Mit dem von ihr vom Tennisplatz bekannten Kämpferherz stemmte sich die Spanierin aber gegen die Krankheit und verkündete nach mehrmonatiger Chemotherapie im April ihre Genesung. In diesem Jahr will die frühere Nummer sechs der Welt noch einmal alle großen Turniere spielen und ihre Karriere dann am Ende der Saison beenden.

