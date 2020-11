Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris-Bercy das Achtelfinale verpasst. Die deutsche Nummer zwei verlor gegen den spanischen US-Open-Halbfinalisten Pablo Carreno-Busta 6:7 (3:7), 2:6.

In Paris tritt auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev nach seinen beiden Turniersiegen in Köln erstmals wieder an. Der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg hat bei der mit 4,29 Millionen Euro dotierten Veranstaltung zunächst ein Freilos.