Struff erreicht zweite Runde beim Masters-1000

Paris

Der 30 Jahre alte Sauerländer trifft nun auf den US-Open-Halbfinalisten Pablo Carreno-Busta aus Spanien oder den Franzosen Hugo Gaston. Zwei Partien nacheinander hat Struff seit den US Open Anfang September nicht gewonnen.

In Paris tritt auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev nach seinen beiden Turniersiegen in Köln erstmals wieder an. Der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg hat bei der mit 4,29 Millionen Euro dotierten Veranstaltung zunächst ein Freilos. Sein erster Gegner wird der Australier John Millman oder Miomir Kecmanovic aus Serbien.

dpa