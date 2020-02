Budapest

Mit dabei sind insgesamt zwölf Teams in vier Dreiergruppen. Die deutsche Mannschaft wurde in Gruppe D gelost. Die seit 2011 sechsmal siegreichen und dank einer Wildcard qualifizierten Tschechinnen waren als Gruppenkopf gesetzt. Der Fed Cup wird seit diesem Jahr wie schon der Davis Cup bei den Herren in einer Endrunde mit Gruppenspielen ausgetragen.

Titelverteidiger Frankreich spielt in Gruppe A gegen Russland und Ungarn. Rekordsieger USA bekommt es in Gruppe C mit Spanien und der Slowakei zu tun. Vorjahresfinalist Australien tritt in der Gruppe B gegen Weißrussland und Belgien an. Der Sieger dieser Gruppe wäre der deutsche Halbfinalgegner.

dpa