Tennis-Doppel Krawietz/Mies missglückt Auftakt

Mit einer knappen Niederlage ist das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies in die ATP Finals gestartet.

Zum Auftakt des Saisonabschlusses verloren die zweimaligen French-Open-Sieger in London gegen Wesley Koolhof aus den Niederlanden und Nikola Mektic aus Kroatien mit 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 7:10. Der dritte Satz wurde als Match-Tiebreak gespielt, in dem die beiden Deutschen zum Schluss fünf Punkte in Serie verloren.