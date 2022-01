Tennis-Duell zwischen Barty und Osaka rückt näher

Melbourne

Die australische Tennisspielerin Barty fertigte in Melbourne die italienische Qualifikantin Lucia Bronzetti in nur 52 Minuten mit 6:1, 6:1 ab. Damit zog die heimische Hoffnungsträgerin dank des zweiten Siegs nacheinander in weniger als einer Stunde in die dritte Runde ein. Sie trägt die Hoffnungen, als erste australische Tennisspielerin seit Chris O'Neil 1978 die Australian Open zu gewinnen. In der nächsten Runde trifft Barty auf Camila Giorgi und damit erneut auf eine Italienerin.

Die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin Osaka gewann 6:0, 6:4 gegen die Amerikanerin Madison Brengle. Die Japanerin bekommt es nun mit Brengles Landsfrau Amanda Anisimova zu tun, die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz 6:2, 7:5 schlug. Gewinnen Osaka und Barty am Freitag, treffen sie im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers aufeinander.

