Tennisspielerin Keys im Halbfinale der Australian Open

Erstmals seit 2015 hat die amerikanische Tennisspielerin Madison Keys das Halbfinale der Australian Open erreicht.

Die 26-Jährige gewann im Viertelfinale von Melbourne gegen die tschechische French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova deutlich mit 6:3, 6:2. In der Vorschlussrunde am Donnerstag tritt die ungesetzte Keys gegen die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien oder ihre Landsfrau Jessica Pegula an.