Titelverteidiger Daniil Medwedew hat beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Turnier das Halbfinale verpasst. Der Russe musste sich im Viertelfinale Roberto Bautista Agut aus Spanien mit 6:1, 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Titelverteidiger Medwedew verpasst Halbfinale in New York

