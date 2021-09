New York

Nach seinen Siegen in Melbourne, Paris und Wimbledon will Djokovic in New York unbedingt auch das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison gewinnen. Das gelang vor ihm bei den Herren zuletzt dem Australier Rod Laver im Jahr 1969.

dpa