US-Open-Siegerin Raducanu trennt sich von Trainer Beltz

London

Raducanu dankte Beltz für dessen Training, Professionalität und sein Engagement. "Er hat ein riesiges Herz", sagte die in Toronto geborene Weltranglisten-Elfte. Raducanu hatte im September sensationell als Qualifikantin in New York triumphiert.

Beltz war lange auch Trainer der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber. Die deutsche Nummer eins hatte sich nach der vergangenen Saison von ihrem Coach getrennt, der sie in ihrer bisherigen Laufbahn mit Unterbrechungen dreimal betreut hatte.

