US Open: Weltranglisten-Erster Djokovic mit Erstrunden-Sieg

Djokovic trifft nun am Mittwoch auf den Briten Kyle Edmund.

"Ich hatte viel Selbstvertrauen nach der letzten Woche", sagte Djokovic mit Mund-Nasen-Schutz im Siegerinterview im fast leeren Arthur-Ashe-Stadium. Am Samstag hatte er bei der von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Veranstaltung den Titel geholt. Bei den US Open strebt Djokovic in Abwesenheit von Titelverteidiger Rafael Nadal und Roger Federer seinen 18. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an.

