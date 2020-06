Unter strengen Regeln: Siegemund gewinnt DTB-Auftakt

Stuttgart

"Es hat schon Spaß gemacht. Bevor wir gar nicht spielen, spielen wir lieber unter diesen Bedingungen. Ich finde es total wertvoll", sagte die topgesetzte Metzingerin Siegemund.

Aufgrund der Coronavirus-Krise wird die DTB-Serie unter strengen Hygieneregeln ausgetragen. Es wird zwar mit einem Schiedsrichter gespielt, aber auf Linienrichter und Ballkinder verzichtet. Statt sich nach dem Match die Hand zu reichen, schlugen die Spielerinnen am Bundesstützpunkt in Stuttgart die Schläger gegeneinander.

Nach dem Auftakt der Herren in der Vorwoche bestreiten in dieser Woche die Damen die Vorrunde mit Gruppen- und Platzierungsspielen. Neben Stuttgart werden auch Partien in Darmstadt und Versmold ausgetragen. Der DTB will den Spielern in der Coronavirus-Zwangspause Matchpraxis ermöglichen. Die WTA- und ATP-Tour steht bis Ende Juli still.

