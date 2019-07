Hamburg

Und wir hoffen, das Projekt bald positiv abzuschließen", sagte Veranstalter Peter-Michael Reichel. Der Österreicher ist nach Monaco geflogen, wo der 22-jährige Zverev seinen Wohnsitz hat, und verhandelt mit ihm über eine Teilnahme am Rothenbaum-Turnier vom 20. bis 28. Juli.

Schon seit Wochen laufen intensive Bemühungen, Zverev von einem Start in seiner Heimatstadt zu überzeugen. Reichel hofft, dass nach dem frühen Aus in Wimbledon die Bereitschaft Zverevs gewachsen sein könnte, beim ATP-Turnier in Hamburg zu spielen. Die Nummer fünf der Weltrangliste war vor wenigen Tagen beim Grand-Slam-Turnier in London schon in der ersten Runde am Tschechen Jiri Vesely gescheitert.

An den mit 1,713 Millionen Euro dotierten Hamburg European Open werden unter anderen Dominic Thiem aus Österreich, der Italiener Fabio Fognini und Vorjahressieger Nikolos Bassilaschwili aus Georgien teilnehmen. Von den Gastgebern sind Jan-Lennard Struff ( Warstein) und Philipp Kohlschreiber ( Augsburg) dabei. Im Doppel schlagen die French-Open-Sieger Adreas Mies/ Kevin Krawietz ( Köln/ Coburg) auf.

dpa