Die 25 Jahre alte Australierin gewann in Paris gegen die Amerikanerin Bernarda Pera mit 6:4, 3:6, 6:2. Dabei musste sich Barty nach dem zweiten Satz längere Zeit behandeln lassen.

Weltranglisten-Erste Barty mit Mühe in Runde zwei

