Cincinnati

Die 31-Jährige aus Kiel verlor ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Cincinnati gegen die Estin Anett Kontaveit mit 6:7 (7:9), 2:6. Den umkämpften ersten Satz gab Kerber nach 55 Minuten ab; im zweiten Durchgang brauchte die 23-jährige Kontaveit nur noch eine halbe Stunde, um die deutsche Nummer 1 zu bezwingen.

Vor einer Woche hatte Kerber beim WTA-Turnier im kanadischen Toronto ebenfalls den Einzug in die zweite Runde ebenfalls verpasst. Die Kielerin verlor gegen die Russin Darja Kassatkina 6:0, 2:6, 4:6. Auch beim zweiten Auftritt nach der Trennung von Trainer Rainer Schüttler schied Kerber, die in Cincinnati an Nummer 13 gesetzt war, gleich in der ersten Runde aus. Statt Spielpraxis und Selbstvertrauen für die am 26. August beginnenden US Open zu sammeln, schied die beste deutsche Tennisspielerin schon wieder früh aus.

dpa