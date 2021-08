Wimbledondsiegerin Barty gewinnt Turnier in Cincinnati

Cincinnati

Die Wimbledonsiegerin aus Australien siegte in nur 71 Minuten mit 6:3, 6:1 gegen Überraschungsfinalistin Jil Teichmann aus der Schweiz. Barty hatte sich im Halbfinale gegen Angelique Kerber durchgesetzt und feierte bereits ihren fünften Titel in diesem Jahr. Insgesamt war es für die 25-Jährige der 13. Turniersieg ihrer Karriere.

Die Weltranglisten-76. Teichmann war nur dank einer Wildcard ins Feld gerückt. Die 24-Jährige schlug dort hochkarätige Gegnerinnen wie die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka aus Japan, Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz und die tschechische Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova. Teichmann wird sich in der neuen Weltrangliste unter die besten 50 verbessern.

Die Damen-Konkurrenz beim Hartplatz-Turnier in Cincinnati war mit gut 1,8 Millionen Dollar dotiert und der letzte große Test vor den US Open, die in einer Woche in New York beginnen.

