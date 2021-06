Wimbledonsiegerin Halep sagt für Bad Homburg ab

Bad Homburg

Die Turnier-Premiere beginnt am Sonntag.

Sollte Halep rechtzeitig fit werden, müsste sie damit ohne Rasen-Matchpraxis beim am 28. Juni startenden Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon antreten. 2019 hatte sie in Wimbledon triumphiert, im vergangenen Jahr war das Turnier abgesagt worden.

Aufgrund der Verletzung hatte die 29 Jahre alte Rumänin bereits bei den French Open in Paris gefehlt, für Bad Homburg hatte sie eine Wildcard angenommen. Die Verletzung stammt von einem Match gegen die Kielerin Angelique Kerber Mitte Mai in Rom.

