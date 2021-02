Wo das deutsche Team beim ATP Cup im TV zu sehen ist

Berlin

Die ersten Matches der Mannschaft um Alexander Zverev gegen Kanada beginnen in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar (00.00 Uhr) und werden auch beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Der Sender ServusTV gehört zum Red-Bull-Konzern und hat für seine erste große Tennis-Übertragung in Deutschland Marco Hagemann als Kommentator engagiert.

Die Australian Open laufen ebenfalls im Free-TV. Eurosport beginnt seine umfangreiche Live-Berichterstattung vom ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am 8. Februar (01.00 Uhr). In der laufenden Woche sind beim Spartensender bereits die Turniere in Adelaide und Melbourne zu sehen.

