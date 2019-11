London

Das ergab die von Zverev selbst mit vorgenommene Auslosung in London. In der Gruppe " Björn Borg" kämpfen Vorjahresfinalist Novak Djokovic aus Serbien, Rekord-Gram-Slam-Sieger Roger Federer aus der Schweiz, der österreichische French-Open-Finalist Dominic Thiem und Stuttgart-Sieger Matteo Berrettini aus Italien um den Einzug in das Halbfinale. Beim Saisonabschluss der besten acht Tennisprofis des Jahres kommen die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe weiter.

Die ATP Finals beginnen am Sonntag in London. Beide Halbfinals finden am Samstag statt, das Endspiel ist am Tag danach. Im vergangenen Jahr hatte Zverev in London gewonnen und den bislang größten Titel seiner Karriere gefeiert. Der 22 Jahre alte Hamburger hatte sich erst beim Masters-Series-Turnier in Paris in der vergangenen Woche als siebter Spieler für die diesjährige Auflage qualifiziert.

Im Doppel sind die deutschen French-Open-Sieger Kevin Krawietz ( Coburg) und Andreas Mies ( Köln) erstmals bei der mit 9 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung dabei.

dpa