Genf

Isner konnte durch den 6:7 (2:7), 6:4, 10:1-Erfolg im Showkampf zwischen Europa und dem Rest der Welt zum 3:3 ausgleichen.

In dem ausgeglichenen Duell brachten beide Spieler bis zum 4:4 im zweiten Satz ihre Aufschlagspiele durch. Zverev hatte dabei im Tie-Break des ersten Abschnitts das bessere Ende für sich. Doch nach dem Breakball von Isner zum 5:4 im zweiten Satz konnte die deutsche Nummer eins nichts mehr entgegensetzen.

Feder und Rafael Nadal haben am Samstag noch die Möglichkeit, das Team Europa in Führung zu bringen. Nadal tritt sogar noch zwei Mal an. Am Ende des Tages bestreitet der Mallorquiner auch noch ein Doppel mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas. Das Turnier endet am Sonntag.

dpa