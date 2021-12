Vierschanzentournee nun doch ganz ohne Zuschauer

Die Vierschanzentournee der Skispringer findet coronabedingt doch komplett ohne Zuschauer statt.

Nach Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) werden nun auch die Springen in Innsbruck am 4. Januar und Bischofshofen am 6. Januar ohne Publikum steigen, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte.