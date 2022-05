Warriors gewinnen Auftakt in Playoff-Serie gegen Grizzlies

Memphis

Die Warriors verspielten im letzten Viertel zwischenzeitlich zehn Punkte Vorsprung, gingen eine halbe Minute vor dem Ende aber wieder in Führung und verteidigten diese.

Bester Werfer für die Warriors war erneut der junge Jordan Poole mit 31 Punkten, der damit seine eigene Bestmarke in den Playoffs verbesserte. Für Memphis war Ja Morant am erfolgreichsten und kam auf 34 Zähler. Er verfehlte bei auslaufender Uhr allerdings den Wurf, mit dem die Grizzlies den Sieg hätten holen können.

"Ein Spiel dauert 48 Minuten, du musst einfach einen Weg finden. Wir haben unsere Ballverluste minimiert und gute Wurfpositionen gefunden", sagte Curry im US-Fernsehen. "Der Kern dieser Mannschaft hat eine Championship-DNA, das wollen wir nutzen. Das ist ein wichtiger Sieg für uns." Curry beendete den Abend mit 24 Punkten.

Spiel zwei der Serie ist in der deutschen Nacht zu Mittwoch (3.30 Uhr MESZ) erneut in Memphis. Zum Einzug in die Conference-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege.

dpa