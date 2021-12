"Wir brauchen'ne Pause bitte": Hopps Jahr endet versöhnlich

London

"The Maximiser", wie Hopp genannt wird, hat ein schlechtes Darts-Jahr hinter sich und ein Ticket für die WM im Londoner Alexandra Palace verpasst. Der in der Vergangenheit oft selbstbewusst auftretende Hesse zeigte sich selbstkritisch. "Ich würde sagen, das ist die schlechteste Saison meiner Karriere. Sowohl von den Resultaten als auch von der Spielweise her", hatte Hopp der Deutschen Presse-Agentur gesagt. In der Finalphase begleitet er das Turnier nun als Experte und Co-Kommentator.

