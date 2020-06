Pienza

Zanardi wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Details zur Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst nicht vor.

Zanardi hatte in Italien an einem Rennen für paralympische Athleten mit Handbikes oder Fahrrädern teilgenommen. 2001 hatte er bei einem Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Trotzdem kehrte der Italiener in den Motorsport zurück, gewann zudem viermal Paracycling-Gold bei den Paralympics.

