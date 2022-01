Wegen starken Windes an der Bergiselschanze in Innsbruck ist der Probedurchgang vor dem dritten Wettkampf der Vierschanzentournee kurzfristig abgesagt worden, teilten die Veranstalter mit.

Eine Windfahne hängt zeigt an der Schanze am Bergisel die Windstärke an. Quelle: Daniel Karmann/dpa