Wie Manchester City und der FC Liverpool zu Rivalen wurden

Im Tor des FC Liverpool stand Loris Karius, er ahnte nicht, dass er vier Monate später im Champions-League-Finale gegen Real Madrid eine Horrorshow erleben sollte, von der sich seine Karriere nicht mehr erholen würde. Auf der linken Außenbahn von Manchester City wirbelte Leroy Sané. Er erzielte sogar einen Treffer, genau wie Ilkay Gündogan, doch das war nicht genug für Manchester City an diesem 14. Januar 2018 an der Anfield Road. In einer atemberaubenden Partie gewann Liverpool 4:3 und bewies, dass Manchester City doch nicht unschlagbar war.

Genau das hatte man vermuten müssen, die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hatte zuvor 22 Spiele nicht verloren, und sie ließ sich auch von der Niederlage in Liverpool nicht aus dem Tritt bringen. Am Ende der Saison 2017/2018 wurde sie mit sensationellen 100 Punkten Meister. Es war der erste von bisher drei Premier-League-Titeln für Guardiola. Und doch war die Partie vom 14. Januar 2018 ein Vorgeschmack auf das, was kommen würde.

Sie war der Ausgangspunkt für die Rivalität zwischen Manchester City und Liverpool, die seitdem den englischen Fußball prägt und an diesem Sonntag um ein Kapitel erweitert wird. Tabellenführer City erwartet Verfolger Liverpool zum möglicherweise entscheidenden Spiel um die Meisterschaft. Außerdem stehen sich die Teams eine Woche später im FA-Cup-Halbfinale gegenüber.

Himmelblaue und Rote dominieren seit vier Jahren den englischen Fußball, und sie sind in dieser Zeit zu scharfen Konkurrenten geworden, auf und neben dem Platz. Ein paar Schlüsselereignisse: Im Frühjahr 2018 gewann Liverpool das Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City 3:0 und 2:1. Vor dem Hinspiel in Anfield demolierten Liverpool-Fans den City-Bus mit Flaschen und anderen Wurfgeschossen.

Eine Saison später lieferten sich die Klubs ein Titelrennen für die Ewigkeit und trieben einander zu Höchstleistungen. Am Ende landete Manchester City nur einen Punkt vor Liverpool, Jürgen Klopps Mannschaft ging als bester Vizemeister in die Geschichte des englischen Fußballs ein. 2020 holte Liverpool den Titel. Im ersten Spiel nach der Entscheidung ging es gegen Manchester City, die City-Profis standen widerwillig Spalier und applaudierten.

Traditionsverein gegen „neureichen Scheichklub“

Liverpool gegen Manchester City – das ist auch ein Duell der Gegensätze, zumindest den Klischees nach. Hier der Traditionsverein mit seiner berühmten Fankultur, dem Anfield-Mythos und „You‘ll Never Walk Alone“, dort der neureiche Scheichklub, der sein Stadion nicht vollbekommt (Spottname für die City-Spielstätte: „Emptyhad“). Allerdings war es der FC Liverpool mit seinen US-amerikanischen Besitzern, der zu den treibenden Kräften hinter der Super League gehörte, in der Corona-Pandemie Staatshilfen kassieren wollte und versuchte, den Stadtnamen „Liverpool“ zu kommerziellen Zwecken markenrechtlich zu schützen.

Apropos Stadt: Liverpool und Manchester, die Metropolen des englischen Nordwestens, verbindet seit Jahrhunderten eine Abneigung gegeneinander. „Mancs“ und „Scousers“ sehen sich als konkurrierende Volksstämme.

Duell auf den Spuren von Manchester United gegen den FC Arsenal

Fragt man die Fans beider Klubs, würden sie wohl bestreiten, dass der jeweils andere ein echter Rivale ist. Größter Widersacher für beide Seiten ist weiterhin: Manchester United. Das hat historische Gründe. In der Gegenwart aber dominiert das Konkurrenzverhältnis zwischen City und Liverpool den englischen Fußball. In etwa so, wie es um die Jahrtausendwende der Fall war, als United und Arsenal um die Vormachtstellung in der Premier League kämpften.

Damals wurde die Rivalität auch von den Trainern gelebt. Die Abneigung zwischen Sir Alex Ferguson und Arsène Wenger war legendär. Bei City gegen Liverpool ist das anders. Pep Guardiola und Jürgen Klopp betonen bei jeder Gelegenheit die Wertschätzung für die Person und die Arbeit des anderen. Auch vor dem Duell am Sonntag dürften sie wieder warme Worte und Gesten der Freundschaft austauschen. An der Brisanz des Spiels ändert das nichts.

