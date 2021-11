Leipzig

Neben Mitgliedertreffen, Charity und Sportlichem kommen in einem „Gemeinsam für Leipzig“-Jahr zahlreiche weitere Möglichkeiten hinzu, zusammenzukommen, zu netzwerken und eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Hier ein paar Impressionen vom Sommerfest des Vereins und vielem mehr.

Mitglieder besuchen Mitglieder

Wer das Beste aus sich und seinem Unternehmen herausholen möchte, muss über den Tellerrand hinausschauen. Die monatlichen Mitgliedertreffen von Gemeinsam für Leipzig finden unter dem Motto „Mitglieder besuchen Mitglieder“ bei unterschiedlichen Unternehmen statt. Hier wird über zeitaktuelle Themen diskutiert, Netzwerke bilden sich – alles mit dem Ziel, gemeinsam am Wohl der Stadt und der Region zu arbeiten.

Mit besonderer Verantwortung

Wer Mitglied in Gemeinsam für Leipzig ist, hat ein Gefühl für die eigene Verantwortung – für Stadt und Gesellschaft. Aus diesem Grund zeigt sich der Verein stets engagiert für unterschiedliche Belange: ob nachhaltiges Grün in der Stadt, Spenden sammeln für den guten Zweck oder gemeinsamer Frühjahrsputz an den heimischen Gewässern. Hier wird angepackt!

Wer rastet, der rostet

Ganz diesem Motto entsprechend laden jedes Jahr zahlreiche Sportveranstaltungen mit und von den Mitgliedern von Gemeinsam für Leipzig zum Mitmachen ein – vom Drachenbootrennen über Stadtmarathon und Volleyballturnier bis hin zum Tennisspielen bei den Leipzig Open. Hier wird Sport nicht nur gefördert, sondern selbst gelebt!

Mehr Infos gibt es online unter www.gemeinsam-fuer-leipzig.de.

Von Thomas Bothe