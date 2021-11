Jubiläumsbefragung: Viel Stolz – und etwas Kritik – für die eigene Heimatstadt

Leipzig

Eine Premiere – sowohl für die Redaktion als auch den Verein Gemeinsam für Leipzig – ist die Jubiläumsbefragung der GfL-Mitglieder unter dem Motto „So geht’s der Leipziger Wirtschaft“. Die Ergebnisse sind ermutigend. Und auch ein wenig Überraschendes ist mit dabei.

Die Umfrage wurde als Modus-Mixta-Befragung durchgeführt, also online und telefonisch. Letztendlich konnte eine Stich­-­probe aus den insgesamt 137 Mitgliedsunternehmen gewonnen werden. Nicht repräsentativ und umfassend, dennoch aber aussagekräftig.

Rückblick: Rasante Entwicklung, hohe Steuern

Der erste Befragungsabschnitt warf einen Rückblick auf 20 Jahre Stadtentwicklung. Hier zeigt sich eine Mehrheit fast einstimmig darüber, dass die wirtschaftliche Entwicklung außerordentlich gut ist (31 zu 3). Nur über die Stadtpolitik, die die Weichen dafür stellte, herrschen unterschiedliche Ansichten, vor allem bei den Themen Ausbau der Infrastruktur und steigende Steuerbelastung.

Die gravierendsten Fehler der Kommunalpolitik Bei der Frage nach den gravierendsten Fehlern in der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig der vergangenen 20 Jahre konnten die Befragten ihre Antworten ausformulieren: „Der Ausbau des ÖPNV in den Randgebieten, auch der Fahrradwege sind halbherzig.“ „Es wurde zu wenig für Bildung und Familienfreundlichkeit getan, dadurch haben wir eine große Schere zwischen Wachstum und Nachwuchsgewinnung.“ „Keine Förderung der lokalen Unternehmer, kein strategischer Verkehrsausbau (z. B. mittlerer Ring), ungezügeltes Wachstum bei den Sozialausgaben“ „Leipzig wird immer enger. Es gibt keine Möglichkeiten zur Entfaltung der Unternehmen.“ „Es wurde nur auf Industrie im Billiglohnsektor gesetzt (wie etwa Logistik).“ „Bei Schulen und Kitas wurde zu spät mit den notwendigen Neubauten begonnen.“ „Der Verkauf von städtischen Immobilien und Grundstücken sowie der Abschluss von übereilten Mietverträgen im Zuge der Asylpolitik. Auch die Verkehrspolitik (Stadtentwicklungsplan) zählt dazu und die Entscheidung, die Wirtschaftsförderung nicht neu zu besetzen.“ „Verkehrswegesystem und ÖPNV sind nicht auf dem nötigen Niveau, die Straßen sind teilweise in katastrophalem Zustand. Es gibt zu wenige Schulen und Kindergärten, Ordnung und Sicherheit sind vernachlässigt.“ „Vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums in dieser Zeit wurden die Anforderungen für die dafür notwendige städtische Infrastruktur viel zu wenig vorausschauend geplant.“ „Die Toleranz gegenüber Linksextremismus, der sogar eingebunden wurde, um Rechtsextremismus einzudämmen. In der Folge: Eskalation.“

Standortfaktoren: Image und Wohnqualität überragen

Was – Abschnitt zwei – die Standortfaktoren der Stadt angeht, urteilen die Befragten relativ positiv. Wohn- und Freizeitqualität werden quasi einstimmig gelobt (34 zu 0).

Vereinsarbeit: Gute Noten für den gemeinsamen Ansatz

In Block drei wurden Schulnoten für die Mitgliedschaft im Verein selbst vergeben. Hier betonen die Umfrageteilnehmer die gute Wirkung auf die Netzwerkarbeit und die Stärkung der Stadtgesellschaft, während die eigene Auftragslage nicht der Hauptbeweggrund für die Mitgliedschaft sei. Viele würden sich über einen stärkeren Verein mit mehr Mitgliedern freuen.

Wünsche für die Zukunft der Vereinsarbeit von GfL Während 18 Befragte keine Wünsche für die Zukunft der Vereinsarbeit äußerten, machten elf Befragte eine Angabe. Hier eine Auswahl: „Es sollten sich weiter mehr Unternehmen dem Verein anschließen.“ „Mehr Einfluss auf die Politik bzw. wesentliche und strategische kommunale Entscheidungen (Wirtschaft, Verkehr, Bildung/Forschung).“ „Mehr Jungunternehmer.“ „Mehr öffenliche Wahrnehmung.“ „Mehr politischer Einfluss.“ „Das Netzwerk sollte weiter ausgebaut werden.“ „Präsenzveranstaltungen zum Networking.“ „Weiter so! Und der persönliche Kontakt der Mitglieder sollte trotz zunehmender Anzahl der Mitgliedschaften nicht zu kurz kommen.“ „OBM Jung hat GfL mal als den authentischsten Wirtschaftsförderungsverein bezeichnet. Wenn wir das so beibehalten könnten, wäre das toll. Sicher ist dies auch ein Verdienst des Vorstandes und Beirates – im Besonderen unseres Präsidenten.“

Zukunft: Mit Optimismus nach vorne schauen

In die Zukunft blicken die meisten Teilnehmer hoffnungsvoll – solange Fachkräftemangel, Infrastrukturausbau und Bürokratie konsequent angegangen würden.

Fast zwei Drittel der Befragten sehen bei sich und dem eigenen Betrieb einen klaren Sprung nach vorne in den kommenden 20 Jahren, demgegenüber haben gleich fünf Unternehmen Bedenken, dann überhaupt noch am Markt zu sein. Für alle wohl mitentscheidend dürfte der eigene Umgang mit den Herausforderungen Personal-/Fachkräftemangel sowie Nachhaltigkeit sein. Die Politik kann dabei am besten mit Bürokratieabbau und einem verstärkten Ausbau der Infrastruktur unterstützen.

Überraschend: Fünf Befragte äußerten Zweifel daran, in 20 Jahren noch am Markt zu sein. Quelle: INSA consulere, Marius Ludwig

Die gesamte Auswertung kann gerne über info@gemeinsam-fuer-leipzig.de oder redaktion@leipzig-media.de angefragt werden.

Von Thomas Bothe