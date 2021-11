Leipzig

Ob Kinderbetreuung, Haustiere versorgen, Senioren unterstützend zur Seite stehen, die Wohnung reinigen oder den Garten pflegen – bei ASL Alles Saubere Leistung können all diese Dienstleistungen gebucht werden. Der Premiumanbieter in Leipzig und deutschlandweit für den Privathaushalt wurde 1993 von Ute Steglich gegründet und wächst seither kontinuierlich. „Manche Mitarbeiter sind seit 20 Jahren bei mir und machen einen so tollen Job, es ist ein Traum!“, schwärmt Steglich.

Das Wohl ihrer Mitarbeiter und gute Arbeitsbedingungen liegen Steglich am Herzen. Dies spiegelt sich auch in der Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen wider. 2010 gewann ASL den „Mittelstands­Oskar“ der Oskar-Patzelt-Stiftung. Wer gern putzt und zuverlässig ist, ist bei ASL genau richtig. „Wir suchen auch aktuell“, sagt Steglich.

„Wir brauchen Unternehmer in diesem Land, Unterlasser haben wir genug“

Die ersten 15 Jahre nach der Gründung arbeitete „die Chefin“, wie Ute Steglich liebevoll von ihrem Team genannt wird, weiter in ihrem ursprünglichen Beruf: Sie war Lehrerin am Berufsbildenden Gymnasium, lehrte angehende Volkswirte und Banker. „Ich habe meinen Schülern immer gesagt, wir brauchen Unternehmer in diesem Land, Unterlasser haben wir genug! Eines Tages fragte mich ein Schüler, warum ich denn kein Unternehmen gegründet hätte. Also habe ich das gemacht.“

Unternehmen ist für die geborene Leipzigerin auch in Bezug auf ihre Heimatstadt wichtig. Sie engagiert sich gern für „ihr Leipzig“, sponsort zum Beispiel den Opernball. Auch deshalb wurde sie mit ASL Mitglied bei Gemeinsam für Leipzig: „Weil es ein Verein FÜR Leipzig ist“, der Vereinsname treffe es genau, betont Steglich.

Engagement von Gemeinsam für Leipzig sehr wertvoll für Leipzig

„Ich gratuliere Gemeinsam für Leipzig ganz herzlich zum Jubiläum! Die Veranstaltungen – sei es die ‚Via Oeconomica‘ oder einer der Stammtische – machen Spaß und helfen, sich zu vernetzen. Das Engagement des Vereins ist sehr wertvoll für Leipzig“, führt sie aus.

