Leipzig

Bereits seit mehr als 60 Jahren existiert das Familienunternehmen Musil in Leipzig, seitdem Rudolf ­Musil 1954 eine Bauschlosserei gründete. 1983 übernahm Hans Jörgen Musil und erweiterte das Angebot um den Karosseriebau. Mit René Musil, gelernter KFZ-Mechaniker und Meister, ist inzwischen die dritte Generation am Ruder und als Automobile Musil OHG verkauft die Firma seit 1992 Autos am Standort Schönauer Straße in Grünau.

2016 wurde das Autohaus einem Komplettumbau auf das neue CI-Design von Skoda unterzogen, womit auch die Ausstellungsfläche für Neuwagen vergrößert werden und die Werkstattkapazität ausgebaut werden konnte.

Große Elektro-Offensive

Eine lange Geschichte – damit dem Unternehmen auch eine erfolgreiche Zukunft bevorsteht, setzt man seit Kurzem auf eine große Elektro-Offensive. „Wir gehen mit der Zeit, um unseren Kunden auch beim E-Antrieb ein breites Portfolio zu bieten“, erklärt René Musil.

Dazu verkauft Automobile Musil seit Juni als Agent drei E-Modelle der britischen Traditionsmarke MG: den ZS EV, als reines E-Auto und den EHS als Plug-in-Hybrid seit neusten auch den neuen Marvel-R als vollelektrisches E-Fahrzeug. Ein viertes ­Modell der „MG5 Elektrik Kombi“ der erste rein elektrische Kombi – solle bald noch folgen, kündigt René Musil an. Der Autobauer der britischen Marke wurde unter dem Namen Morris Garage (MG) bereits 1924 gegründet, 2006 übernahm die chinesische Nanjing Automobile Group die Markenrechte von MG, seit 2007 werden diese Fahrzeuge unter dem Dach der SAIC Motor Corporation Limited hergestellt.

Kerngeschäft bleibt Skoda

Das Kerngeschäft von Automobile Musil bleibt aber die tschechische Marke Skoda, die zum VW-Konzern gehört. Und auch hier gibt es eine breite Palette an E-Mobilität bei Musil. Zum einen werden die Erfolgsmodelle Octavia und Superb auch als Hybrid-Fahrzeuge angeboten – also mit einer Mischung aus Verbrennungs- und Akkuantrieb.

Außerdem steht der ENYAQ zur Verfügung, ein vollelek­trischer SUV ebenfalls aus dem Hause Skoda. Und für kurze Strecken gibt es bei Automobile Musil mittlerweile ein besonderes Angebot: zwei E-Roller zum Leihen.

Von PR/LMG