Leipzig

Überzeugen und Veränderungen waren die zentralen Themen Bernd Okuns noch im Bereich Erkenntnistheorie an der Universität Leipzig. Sie sind es auch jetzt, an der von ihm 2004 gegründeten Führungs- und Veränderungsakademie DE VACTO.

Dafür, so Okun, sorge der Wandel in der Unternehmenswelt, bei dem die bisherigen Führungsmuster zunehmend an Grenzen stoßen. „Wir sind aus einer Welt eins, die von klaren Vorgaben und verlässlichen Strukturen geprägt war, in eine neue Welt zwei geraten, die in ständiger Veränderung begriffen ist und immer schwieriger vorhersehbar.“

Veränderungsbereitschaft und Überzeugungsarbeit: Markenkern moderner Führung

Corona, Digitalisierung, der Ausfall globaler Lieferketten und Klimawandel zwingen zum Umdenken. Ständige Veränderungen sind nicht mehr Ausnahme, sondern Regelfall. „Veränderungsbereitschaft lässt sich indessen nicht anweisen, da ist Überzeugungsarbeit gefragt. Beides bildet den Markenkern moderner Führung“, sagt er.

Führung gehe heute anders. Nicht, weil die bisherige Führung falsch war, sondern weil sich ihre Bedingungen gerade radikal ändern. „Davon sind nicht alle Führungskräfte gleich begeistert. Sie brauchen Raum, neue und kluge Führungsroutinen zu entwickeln. Sie brauchen Verständnis, das dies nicht in ein, zwei Tagen getan ist. Und sie brauchen Trainer, die diese Umstellung ergebnissicher begleiten“, so der Geschäftsführer.

Ein stetig wachsender Kundenstamm

Dafür hat Bernd Okun DE VACTO gegründet und ausgebaut. Mit einem stetig wachsenden Kundenstamm und Ruf weit über Sachsen hinaus. Sein Team schreibt Erfolgsgeschichten, die sich bei Unternehmern, Vorständen und Führungskräften herumsprechen. Okun zeigte sich beeindruckt von Ferdinand Porsche: „Das Auto, welches ich gern fahren würde, gab es nicht. Also habe ich es selbst gebaut“, sagte dieser.

Je tiefer Okun in das Trainingsgeschäft einstieg, umso mehr wurde ihm klar: Das Führungstraining, was die Welt zwei braucht, gibt es nicht. Deshalb hat er es „selbst gebaut“. Sein Training orientiert sich an der Logik gelingender Führung. „Mag ein Gebäude auch noch so originell sein, stimmt die Statik nicht, ist alles andere für die Katz“, vergleicht Okun seine Arbeit mit einer anderen Branche.

Chefkurs „Führung und Kommunikation mit Mehrwert – die Logik des Gelingens“ Veränderungen fordern Überzeugungsarbeit. Sie sichert Chefinnen und Chefs höchste Wirksamkeit. Für mehr Veränderungsmentalität und –lust. Sie werden überrascht sein, was möglich ist. Mehr Informationen im Internet unter www.devacto-akademie.de.

Ähnlich ist es auch bei Führung. Auch sie folge unabweisbaren logischen Voraussetzungen, wenn sie effektiv und situationsangemessen sein will. „Erst so wird die eigene Führung selbstreflexiv und in ihrer realen Wirkung nachvollziehbar“. Genau das schätzten die Trainingsteilnehmer.

Von PR/LMG