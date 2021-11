Leipzig

Herz, Verstand und Leidenschaft – diese drei Eigenschaften zeichnen die 120 Mitarbeiter der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH) aus. Bei der MFPA Leipzig GmbH arbeiten Menschen aus vielen verschiedenen Berufsfeldern: Physiker, Ingenieure, Werkstoffwissenschaftler und Chemiker sind hier ebenso angestellt wie Elektriker, Schlosser, Tischler oder Kaufleute.

„Jeder einzelne hat einen definierten Verantwortungsbereich und trägt so zum gemeinsamen Erfolg bei“, erläutert Geschäftsführer Dr. Jörg Schmidt. Die Angestellten prüfen, bewerten, überwachen, begutachten und zertifizieren Baustoffe, Bauprodukte, Bauarten und Bauwerke. So sorgt die MFPA Leipzig GmbH für Sicherheit, Nutzungsfähigkeit, Brand-, Schall- sowie Gewässerschutz und eine lange Nutzungsdauer – also auch für die Nachhaltigkeit von Bauwerken.

Jörg Schmidt, Geschäftsführer Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH) Quelle: MFPA Leipzig

Noch in diesem Jahr wird mit dem Bau einer weiteren Brandschutz-Prüfhalle bei Delitzsch begonnen und in Engelsdorf entsteht der InnovationsPark Bauchtechnik als attraktives Zentrum der Materialprüfung für Kunden und Mitarbeiter.

Mehr Informationen unter www.mfpa-leipzig.de.

Von LMG/PR