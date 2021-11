Leipzig

Markenkommunikation und Online Marketing: Das ist der Kern einer sehr erfolg- und vor allem ideenreichen Leipziger Agentur. Ideen:Strom ist seit 2003 am Markt und agiert neuerdings auch international, denn mit einer Onlinemesse für Tiny Houses beackert man erfolgreich einen völlig neuen Wachstumsmarkt.

„Unser Team hat in diesem Jahr die erste Tiny- House-Online-Messe für Mini-, Modul- und Containerhäuser, Office Cubes, Floating Homes und Häuser auf Rädern im deutschsprachigen Raum entwickelt und erfolgreich auf den Weg gebracht“, berichtet Geschäftsführer Torsten Strom. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Lars Bosse hat er diese Idee entwickelt. 30 Aussteller konnten dabei ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Besucher aus sieben Ländern haben die Angebote und Messepräsentationen digital erleben können.

„Mit der Veranstaltung vernetzen wir erstmals europaweit Hersteller, Dienstleister und Interessenten auf einem Markt mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial“, so Strom. Der Erfolg gibt der Idee recht, und so konzen-triert sich das Team künftig darauf, sich als die maßgebliche Plattform für Tinyhäuser und alles, was dazugehört, zu etablieren. „Das ist unser erklärtes Ziel“, gibt sich Torsten Strom optimistisch.

Marketing für den Mittelstand

Das Kerngeschäft ist und bleibt jedoch weiterhin Marketing für mittelständische Unternehmen. Ob Mitarbeitersuche, Markenentwicklung, Kommunikation für Produkte oder Dienstleistungen: Sämtliche Marketingaktivitäten verschieben sich zunehmend von klassischen Aktivitäten hin zu digitaler Kommunikation. „Nur so erreichen wir schnell, effizient und zielgruppenorientiert die Marketingziele unserer Kunden“, sagt Strom.

Seine Agentur ist bekannt für kreative Ideen kombiniert mit präziser strategischer Planung. Sie hilft mittelständischen Unternehmen durch Kombination von Onlinemarketing, Social-Media-Aktivitäten, Suchmaschinenoptimierung und technischem Know-how messbare und erfolgreiche Marketingkampagnen zu realisieren.

Trotz aller Digitalisierung steht jedoch immer persönliche Betreuung und Kommunikation auf Augenhöhe an erster Stelle, denn sie sind die Grundpfeiler langjähriger, vertrauensvoller und erfolgreicher Partnerschaften mit seinen Kunden.

Mehr Infos unter www.ideen-strom.de.

Von PR/LMG