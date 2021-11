Leipzig

Seit 20 Jahren ist das Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik (IFBT) erfolgreich tätig. Die Mitarbeiter der Prüf- und Überwachungsstelle sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und genießen hohe Anerkennung bei Zulassungsstellen, der Bauaufsicht und ihren Kunden. Das IFBT prüft unabhängig von der Industrie entwickelte Produkte, die eine Zulassung benötigen, um in der Praxis verwendet werden zu dürfen. Nach bestandener Überprüfung erteilt es die Zulassung. Somit ist es maßgeblich an der Entwicklung im Bausektor beteiligt und ermöglicht innovativen Bauprodukten den Zugang zum Markt.

Auch durch die Mitwirkung in Normen- und Sachverständigenausschüssen, branchenspezifischen Fachverbänden und der Kooperation mit Hochschulen gestaltet das IFBT den Stand der Technik mit. Ihren Kunden kann das IFBT alle erforderlichen Leistungen aus einer Hand anbieten – auch dank der engen Kooperation mit den Gutachtern von S&P und den Kollegen der MFPA. Seit 20 Jahren ist das Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik (IFBT) erfolgreich tätig. Die Mitarbeiter der Prüf- und Überwachungsstelle sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und genießen hohe Anerkennung bei Zulassungsstellen, der Bauaufsicht und ihren Kunden.

Thomas Kühnert, Geschäftsführer IFBT GmbH (Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik) Quelle: Vivian Zimmer

Von LMG/PR