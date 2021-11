Leipzig.

Seit 2013 ist die Jaeger Maler Plus GmbH + Co KG aus Zwenkau fester Bestandteil der Jaeger-Ausbau-Gruppe. Dieser familiengeführte Unternehmensverbund vereint bereits seit fünf Generationen bundesweit zahlreiche mittelständische Unternehmen, die ihren Schwerpunkt in der Erbringung von verschiedensten Bauleistungen haben – vom Ausbau, über den Erd- und Tiefbau sowie den Ingenieurbau und Bahn- und Gleisbau bis hin zum Rohrvortrieb und Rohrleitungsbau. Schon vor der offiziellen Aufnahme in den Verbund hatte das Unternehmen um Geschäftsführer Oliver Häse als etablierter Malerbetrieb bereits eng mit der Jäger-Ausbau-Gruppe zusammengearbeitet.

Mehr als nur Farbe ins Spiel zu bringen

Der Name „Maler Plus“ ist längst Programm und Unternehmens-Motto zugleich. Schließlich wird im täglichen Arbeitsalltag nicht einfach nur Farbe ins Spiel gebracht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verleihen den verschiedensten Oberflächen innen und außen das perfekte Finish – mit Anstrichen, Beschichtungen, Veredelungen und Dekoren, sowohl beim Neubau als auch bei Sanierungen von unterschiedlichsten Gebäuden.

„Wir möchten mit einer Leistung begeistern, die aus Kunden Stammkunden macht“, umreißt Geschäftsführer Oliver Häse das Ziel der täglichen Arbeit. Die Kunden zu begeistern ist dem Unternehmen in der Vergangenheit sehr gut gelungen. Zu den Referenzen gehören unter anderem die Europäische Zentralbank sowie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt/Main aber auch verschiedene AIDA-Kreuzfahrtschiffe, Kliniken in Leipzig und Jena sowie Hotels.

Natürlich ist auch die Jaeger Maler Plus GmbH + Co KG immer auf der Suche nach neuen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Außerdem spielt im Unternehmen seit Jahren auch die Ausbildung eine wichtige Rolle. Die Azubis sollen schließlich die Begeisterung für die Arbeit weitertragen.

Mehr Infos unter www.jaeger-ausbau.de/jaeger-maler-leipzig.html.

