Die Zeit rast, bald schon ist Weihnachten und die academixer sind mittlerweile 55 Jahre jung. 1966 gründeten vier Studenten der Leipziger Universität, Christian Becher, Gunter Böhnke, Jürgen Hart und Bernd-Lutz Lange, ihr Ensemble, das seit 1980 im Keller der Kupfergasse 2 zu Hause ist.

„Eine der schönsten Kleinkunstbühnen Deutschlands“ nannte der Kabarettist Dieter Hildebrandt diese Spielstätte. Damit hat er recht bis heute! Im einzigartigen Art-déco-Saal taucht das Publikum ab in die Geschichte der Leipziger Mustermesse und bleibt gleichzeitig up to date. Warum? Weil die academixer zum einen in der repräsenta­tiven Empfangshalle eines alten Messehauses beheimatet sind und ihre gemütliche Gaststätte mit Zeugen der Zeit geschmückt haben, und weil sie zum anderen unermüdlich neue und frische Programme auf die Bühne bringen.

Hier wird die sächsische Sprache gepflegt

Aktuell laufen unter anderem die „Schluckimpfung“, „Mutti kann es besser“ und „Unter der Haube“ sowie mit der sehr „Lustigen Witwe“ die erste Kabarett-Operette weit und breit, und weil Weihnachten vor der Tür steht, auch der erlebnisreiche Märchenschmaus „Alles im Sack (Rotkäppchen mit Brothäppchen)“. Die Stimmung ist jedes Mal super, das Personal immer freundlich, helle und schnelle. Außerdem wird hier die sächsische Sprache gepflegt, die auf den Straßen leider langsam verloren geht.

Das Programm im November „Bitte mal freimachen“ Unsere Diagnose: Es ist so einiges krank im deutschen Gesundheitswesen und baldige Besserung ist nicht in Sicht. Die therapeutische Sofortmaßnahme kann da nur lauten: Lachen. 5. und 6. November „Schluckimpfung“ Mal ehrlich: Corona bringt’s nicht mehr, oder? Ein Jahr lang immer nur der Drosten und der Streeck, das wird irgendwann auch dem letzten Hypochonder zu fade. Es braucht Experten mit frischen Ideen. 8. bis 10. November. „Die lustige Witwe“ Rauschende Walzerklänge und exzessiver Can Can auf der academixer-Bühne. Wenn das mitreißende Meisterwerk Franz Lehárs nach über hundert Jahren erstmalig auf eine kabarettistische Neubearbeitung trifft, ist turbulente Unterhaltung Programm. 11. bis 15. November. „Unter die Haube“ „Waaaaaaas?“ So schallt es im Friseursalon von Petra Altdorf, als Tochter Theresa ihr am Telefon von einer anstehenden Hochzeit erzählt: der eigenen. Die Salonbesucher entscheiden unter der Haube, wer,, wie und warum unter der Haube landet. 16. und 17. November. „Mutti kann es besser“ Unangestrengt und humorvoll behandelt der kabarettistische Theaterabend alle Themen des modernen Familienlebens, wie Gleichberechtigung, richtige Ernährung und Klimawandel. 18. bis 20. November.

Weitere Informationen online auf www.academixer.com und unter der Telefonnummer 0341 21787878.

