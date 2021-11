Leipzig

Der Name ist Tradition, die Philosophie gelebte Zukunft: der Konsum Leipzig. Nah, frisch, freundlich hat sich der Leipziger Lebensmittelhändler auf die Fahne geschrieben, und an dieser Philosophie orientiert sich alles Handeln des Unternehmens für seine Kunden, Mitglieder und Mitarbeiter.

Seit 137 Jahren versorgen die Märkte des Konsum Leipzig die Bevölkerung mit frischen und regionalen Produkten des täglichen Bedarfs, damit ist die heutige Genossenschaft eines der traditionsreichsten Unternehmen in der Messestadt.

Mittlerweile gibt es über 60 Filialen, 40 davon allein in Leipzig

„Wer an Konsum denkt, weiß sofort, hier gibt es frische Produkte aus unserer Stadt und Region, und das in mittlerweile über 60 Filialen, 40 davon allein in Leipzig“, erklärt Dirk Thärichen, Vorstandssprecher von Konsum Leipzig eG. Um schnell mal zwischen 7 und 22 Uhr vorbeischauen zu können, liegen die Einkaufsläden gut erreichbar am städtischen Bus- und Straßenbahnnetz. Eben da, wo die Menschen wohnen und arbeiten, gleich um die Ecke.

„Wir haben Kunden, die kommen fast täglich, lassen sich kurz beraten oder erzählen, was es bei Kind und Kegel Neues gibt – wie in einer großen Familie“, berichtet die Leiterin der Konsum-Filiale Coppistraße, Catrin Hampe, und freut sich sichtlich. Denn Freundlichkeit und ein offenes Ohr gehören ebenso zur Unternehmensphilosophie des Konsum.

Filialen können Sortiment individuell anpassen

„So können wir ganz individuell auch besser auf die Wünsche unserer mittlerweile großen Einkaufsfamilie eingehen. Neben dem einheitlichen Grundsortiment aus günstigen Produkten und bekannten Marken kann jede Filiale selbst entscheiden, was für ihre Kundinnen und Kunden noch angeboten wird.“ Vor allem Bio, aber auch frisches Obst und Gemüse stehen seit einiger Zeit ganz oben auf der Wunschliste, so Hampe.

Von PR/LMG