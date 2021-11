Leipzig

Der einzige Grund, warum es in diesem Jahr zum 30. Jubiläum der S&P-Gruppe keine großen Feierlich­keiten gibt, ist die Pandemie. Denn es hätte allen Grund dazu gegeben, wie zum 25. Geburtstag mit 1400 Gästen in der Oper zu ­feiern. In einer komplexen Branche hat die Firmengruppe es geschafft, mit einer klaren Idee Erfolge zu schreiben. „Unser Kerngeschäft ist Kreativität im ­Bauwesen“, sagt Dr. Mathias Reuschel, Vorsitzender der S&P Gruppe. „Und das machen wir gemeinsam für Leipzig.“

Gemeinsam schaffen die Bauplanungs- und IT-Gesellschaften der Gruppe mit den Prüfanstalten MFPA und IFBT des größeren Firmenclusters eine einzigartige Bündelung von Spezialwissen, die der komplexen Herausforderung Bauen gewachsen ist. „Wir sprechen von ’bewusst planen – zuverlässig realisieren’“, so Dr. Reuschel. Und das nicht nur in Leipzig, sondern auch in Dresden, Potsdam und Zwickau, viele Projekte sind längst überregional.

Dr. Timo Jacob, Steffen Holland-Nell, Ero Heidmann, Dr. Martin Brose, Dr. Mirko Neumann Quelle: S&P Group

Nur selbst bauen, das findet bei der S&P-Gruppe noch nicht statt. „Aber wir möchten durch unsere Bauüberwachung die zuverlässige Realisierung in der Bauzeit, den Baukosten und der Qualität mit absichern. Wir sind für die europäische Bauindustrie in der Forschung und Prüfung für die Anwendung ihrer Bauprodukte in Deutschland und Europa tätig. Und unsere SCS schreibt anschließend die Anwendungsprogramme.“ Von der Forschung über die Prüfung mit anschließender Programmierung und der Anwendung in der Bauplanung findet sich die komplette Wertschöpfungskette im Firmencluster. „Im Bauwesen ist mir etwas Vergleichbares nicht bekannt.“

Mario Busch, Lutz Rebelein, Torsten Leistner, Felix Reuschel, Dr. Mathias Reuschel Quelle: S&P Group

Zukünftig sollen alle Standorte weiter wachsen und noch internationaler werden. In den einzelnen Projekten, aber auch bei den Mitarbeitern. Mit regionalen Hochschulen und Universitäten wird weiter intensiv zusammengearbeitet und auf keinen Fall bleibt die Kreativität auf der Strecke. „Wer uns spannend findet, ist herzlich eingeladen mitzumachen.“

S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen: Leipzigs Wachstum unterstützen

Die größte und älteste Tochter der Gründungsgesellschaft ist mit seinen mehr als 100 Mitarbeitern sehr stark aufgestellt. Die Architekten und Ingenieure der Planungsgesellschaft für Bauwesen arbeiten in sechs Projektgruppen und zwei Fachbereichen: Tragwerksplanung, Städtebau, Architektur und Hochbau. Wichtig ist dem geschäftsführenden Gesellschafter Dipl.-Ing. Ero Heidmann, dass alle Projektgruppenleiter in ihren Fachgebieten ausgebildet sind. So ist ein professioneller Blick auf die Projekte sichergestellt.

Allen Grund zum Feiern hat die S&P-Gruppe zum 30. Jubiläum. Quelle: S&P Group

Der leistungsstarke Generalplaner ist vorwiegend für große Institutionen wie die Deutsche Wohnen, die LWB, Genossenschaften, Schulen, Kitas oder die Leipziger Uni-Klinik tätig. Zudem ist das Unternehmen Rahmenvertragspartner für die Deutsche Bahn, DHL und den Flughafen Halle/Leipzig, wo sie mit Kooperationspartnern und einem starken Netzwerk viel bewegen. „Wir freuen uns, überwiegend regional tätig zu sein und mit unserer Arbeit das Wachstum von Leipzig unterstützen zu können“, so Ero Heidmann.

Doch nicht nur das Wachstum der Stadt steht bei der Planungsgesellschaft für Bauwesen im Fokus, sie kümmert sich auch um Denkmalpflege, plant im Bestand denkmalgeschützter Gebäude und für ihre Sanierung.

S&P Information Technologies: Mit Digitalisierung die Baubranche auf Trab bringen

Die Digitalisierung und damit einhergehend die digitale Transformation von Unternehmen und Prozessen gewinnen auch in der Baubranche immer mehr an Bedeutung. Aus diesem Grund wurde die Information Technologies unter Leitung von Felix Reuschel völlig neu strukturiert und ausgerichtet.

Der geschäftsführende Gesellschafter und sein Team entwickeln und implementieren BIM-Prozesse. Als strategischer Spezialdienstleister für die Bau- und Planungsbranche nutzen sie ihr Know-how, um Partner und Kunden ganzheitlich und vollumfänglich bei der digitalen Transformation zu unterstützen und Prozesse zu optimieren. Ihren Fokus legen sie zudem auf BIM- und IT-Consulting in den Bereichen Infrastruktur, Cloud und IT-Security.

Digitalisierung in der Baubranche ist das Motto von S&P Information Technologies – wie hier im Krankenhausbau. Quelle: S&P Group

„Wir sind eine schlagkräftige Truppe aus Ingenieuren, Architekten sowie Software-Entwicklern und Programmierern“, erläutert Felix Reuschel. Perspektivisch soll sein kleines, aber feines Spezialteam wachsen. So ist er mit dem 2003 gegründeten Unternehmen nicht nur auf Mitarbeitersuche, sondern bildet auch spezialisierten Nachwuchs in den benötigten Berufsfeldern aus. Dann steht einer noch schnelleren und individuellen Digitalisierung in der Baubranche nichts mehr im Weg.

S&P Software Consulting + Solutions: Von Leipzig in die ganze Welt

Die Dübel der Firmen Würth oder Fischer kennt sicher jeder Hobby-Heimwerker. Weniger bekannt ist wohl, dass die Unternehmen – wie zahlreiche andere Firmen im Bereich der Befestigungstechnik, Montageschienentechnik, dem Metallleichtbau und Solarunterkonstruktionen – auf Software aus Leipzig setzen.

Die Software Consulting + Solutions entwickelt maßgeschneiderte Softwarelösungen für Kunden aus der Baubranche. Mithilfe der Individuallösungen können die auftraggebenden Unternehmen und ihre Kunden im Handumdrehen herausfinden, welches Produkt für welches Bauvorhaben und welche Last geeignet ist.

Weltweit setzen Unternehmen – wie zahlreiche andere Firmen im Bereich der Befestigungstechnik, Montageschienentechnik, dem Metallleichtbau und Solarunterkonstruktionen – auf Software aus Leipzig. Quelle: S&P Group

Zudem können dank der jeweiligen Software auch direkt die erforderlichen Nachweise über die Produkteignung ausgestellt werden – für die projektausführenden Unternehmen sonst ein zeitintensives und komplexes Verfahren. Die etwa 25 Mitarbeiter des Unternehmens rekrutieren sich überwiegend aus der Informatik, Mathematik, Physik und dem Bauingenieurswesen. „Im Grunde haben hier alle ihr Hobby zum Beruf gemacht und viel Spaß bei der Arbeit“, erzählt Geschäftsführer Dr.-Ing. Mirko Neumann und ergänzt stolz: „Auf der ganzen Welt arbeiten Menschen mit Software aus unserem Haus.“

S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Gebäudetechnik: „Wir gestalten Leipzig mit“

Ob Energie- und Anlagenkonzepte für einzelne Gebäude oder Planungen ganzer Quartiere mit mehreren hundert Gebäuden, die Planungsgesellschaft für Gebäudetechnik ist das passende Planungsunternehmen. Als technischer Generalplaner kümmert sich die Firma um alle Aufgaben von der Planung über die Ausschreibung bis zur Projektüberwachung.

Die 1998 gegründete Planungsgesellschaft ist vor allem im Raum Leipzig sowie der „Achse“ Halle-Leipzig-Dresden tätig und beschäftigt aktuell 50 Mitarbeiter. „Wir freuen uns jedes Jahr neue Mitarbeiter in unserem engagierten und motivierten Team begrüßen zu können und stetig weiter zu wachsen“, so die geschäftsführenden Gesellschafter Dipl.-Ing. Mario Busch und Dr. Lutz Rebelein.

Webbasierte Anwendungen und Windows-Programme zur Auslegung von Unterkonstruktionen von Photovoltaikanlagen gehören ins Repertoire der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Gebäudetechnik. Quelle: Achim Banck

Neben dem Schwerpunkt Wohnungsbau, beispielsweise für die Unitas und die LWB, ist man im Unternehmen besonders stolz auf die energetischen Quartierskonzepte und Energiekonzepte wie zum Beispiel in Chemnitz-Kappel oder dem gesamten Ort Oelsnitz.

Von PR/LMG